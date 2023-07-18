İspanya Rekabet Komisyonu Apple ve Amazon'a Para Cezası Verdi!

Avrupa’da son dönemde büyük teknoloji şirketlerine verilen para cezaları konuşuluyor. Bunun en son örneği ise İspanya’dan geldi. Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu (CNMC) Amazon ve Apple’a veri sızıntıları nedeniyle toplamda 194,1 milyon avro para cezası verdi.

İspanya'dan Amazon ve Apple'a Ceza Yağdı

Reuters’ta yer alan habere göre cezaların asıl gerekçesi rekabeti önleyici maddeler içerdiği iddia edilen bir anlaşma. CNMC’denn ceza ile ilgili yapılan açıklama da, "İki şirket, İspanya'daki Amazon web sitesinde Apple ürünlerinin satıcı sayısını gerekçe göstermeden kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.

İspanya’nın veri denetleme merkezi olarak bilinen CNMC, 31 Ekim 2018'de imzalanan sözleşmelere gerekçe göstererek verdiği para cezası sonrasında Amazon'da Apple ürünleri satan satıcıların neredeyse tamamına erişim engeli getirdiğini duyurdu.

İspanya kaynakları Amazon'un anlaşma ihlaline ek olarak Avrupa Birliği'ndeki bazı perakendecilerin İspanyol müşterilere ulaşmasını engellediğini iddia etti.

İddialar sonrasında Reuters'e açıklamalarda bulunan Amazon ve Apple, yapılan anlaşmanın tüketicilere zarar verdiği iddiasını yalanladı.

Ceza hakkında konuşan Amazon temsilcisi "İş modelimiz tam olarak Amazon aracılığıyla satış yapan şirketlerin başarısına bağlı olduğundan, Amazon'un satıcılarını kendi pazarından dışlamaktan fayda sağladığına dair CNMC tarafından yapılan suçlamayı reddediyoruz." dedi.

Benzer açıklamalar yapan Apple temsilcisi ise anlaşmanın sahte satışları sınırlamakla ilgili olduğunu ve Apple’ın bu konuda oldukça ciddi yaptırımlara gittiğini söyledi.

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