200 Milyon Euroluk İspanyol Uydusu Uzayda Kayboldu

8 yılda 200 milyon euro harcanan İspanyol uydusu uzayda kayboldu. Arianespace şirketinin Vega isimli roketiyle fırlatılan İspanyol yapımı Ingenio, roketin yörüngeden çıkmasıyla birlikte kayboldu. İspanya ise konuya ilişkin ESA'yı ve Arianespace'i suçluyor.

Fransız şirket Arianespace'in üç yük roketinden en hafifi olan Vega, Pazartesi günü Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndaki uzay merkezinden fırlatıldıktan yaklaşık sekiz dakika sonra arızalandı. Rokete bağlı olan İspanyol uydusu Ingenio ise bu arızalanmayla birlikte yörüngesinden çıktı ve uzayda kayboldu.

Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden fırlatılan Vega roketi, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) başına iş açmış gibi gözüküyor. İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanlığı, hedefe ulaşamayan ve uyduyu taşıyan roketteki arıza nedeniyle yörüngeye konulamayan Seosat-Ingenio'la ilgili ESA'yla görüşeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bilim ve İnovasyon Bakanlığı, Seosat-Ingenio misyonuyla ilgili sonraki adımları ele almak için komisyonunun rapor ayrıntılarını bekleyecek " dedi.

İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanlığın bu ifadelerine karşı ESA da sessiz kalmadı. Avrupa Uzay Ajansı, tüm kurumsal uzay görevlerinde olduğu gibi, misyonun kaybedilmesi olasılığını karşılayacak sigortanın projeye dahil edilmediğini bildirdi. Yani İspanya'nın yaklaşık 8 yılda 200 milyon euro para harcadığı Seosat-Ingenio uydusu tamamen çöp olmuş durumda.

8 yılda 200 milyon euro harcanan İspanyol uydusu uzayda kayboldu

ESA ve fırlatma hizmetinden sorumlu şirket Arianespace, Seosat-Ingenio uydusunun kaybolmasını, sistemin iki konektöründeki sorundan kaynaklandığını söyledi. Arianespace'e göre Vega roketinde herhangi bir hata bulunmuyordu, hata tamamen kalite kontrol aşamasındaki insan müdahalesi ile ilgiliydi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arianespace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael ise "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı. Arianespace'in teknik direktörü Roland Lagier, "Uçuşun ilk bölümünde her şey planlandığı gibi gidiyordu, ancak dördüncü roket aşamasının ateşlenmesinden sonra kontrolü kaybettik" dedi.

Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque, Seosat-Ingenio'nun kaybedilmesinden şikayetçi olsa da, misyon sayesinde geliştirilen teknolojilerin yeni projeleri kolaylaştıracağını söyledi. Bakan Duque'e göre ESA'nın Copernicus programı için yakın zamanda yeni bir uydu geliştirilebilir.