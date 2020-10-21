Isparta'daki Toryum Rezervi Türkiye'nin Enerjisini 100 Yıl Karşılayabilir

Fizik profesörleri Prof. Dr. Metin Arık, Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Prof. Dr. M. Atıf Çetiner, Doç. Dr. Abdüllatif Çalışkan, Dr. Ümit Kaya, ‘Yeşil Nükleer Enerji’ isimli ortak bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın sonucunda bilim insanları, yalnızca Isparta'daki toryum rezervinin Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Isparta'daki Toryum Rezervi Enerji İhtiyacını 100 Yıl Karşılayabilir

Dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılamak için geleneksel nükleer reaktörlere alternatif olarak geliştirilen bu teknolojinin özellikle son senelerde büyük bir aşama kaydettiğini ifade eden Prof. Dr. Sultansoy, “Toryumu nükleer yakıt olarak kullanmaya imkân sağlayacak bu teknoloji Türk kamuoyunun gündemine, 2007’de elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Engin Arık’ın 2002’de basına verdiği söyleşiyle taşınmıştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Eskişehir- Sivrihisar bölgesinde 380 bin ton toryum rezervi tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Sultansoy, “Ayrıca Malatya-Kuluncak bölgesinde havadan ön arama yapılmış, fakat rezerv tespitine yönelik çalışma yapılmamıştır. Profesör Carlo Rubbia’nın; 1990’lardan itibaren yaptığı sunumlarda Türkiye’nin toplam toryum rezervinin 880 bin ton (dünya toryum rezervinin yüzde 20’si) civarında olduğu belirtilmektedir" şeklinde konuştu.

Isparta'daki toryum rezervi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Sultansoy, "Son bulgular Rubbia’nın görüşünü desteklemektedir. Sadece Isparta Aksu bölgesinde tespit edilen 20 bin ton üzerindeki toryum rezervi, Türkiye’nin 100 yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılar. Bu bölgedeki toryum, Sivrihisar rezervlerinden farklı olarak, çok daha kolay işlenebilir niteliktedir” dedi.

Çalışmada, "GeV enerjili yüksek akımlı proton hızlandırıcının kurulmasını öngören ulusal bir programın gerçekleştirilmesi, ülkemizin enerji gereksinimini karşılamasının yanı sıra, bilim ve teknolojinin birçok alanında kullanılan nötron spallasyon kaynağına da sahip olmamızı sağlayacaktır. Türkiye’deki toryum rezervinin ülkemizin enerji ihtiyacını yüzyıllar boyunca karşılayacak miktarda olduğu unutulmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Dünyadaki tahmin edilen toryum rezervinin yaklaşık beşte birinin ülkemizde yer aldığı göz önüne alınırsa, ADS teknolojisi ile ilgili olarak AR-GE çalışmalarının acilen başlatılması gerektiği belirtildi. Yapılan çalışma kapsamında ilk olarak ülkemizde yer alan toryum rezervleri ile ilgil meydana gelen spekülasyonları ortadan kaldıracak çalışmalar yapılması ve gerçek durumun en kısa süre içerisinde ortaya konulması istendi.