İsrail, Ay'a Bir Kez Daha İnsansız Uzay Aracı Gönderecek

İsrail’in Beresheet adındaki insansız uzay aracının Ay yüzeyine çarpmasından sadece iki gün sonra SpaceIL Başkanı, Ay’a yeniden araç göndermeyi deneyeceklerini açıkladı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan 585 kiloluk uzay aracının, cumartesi günü Ay’a inişe geçtiği sırada motoru durmuş ve yüzeye sert bir şekilde çarpmıştı.

Kar amacı gütmeyen SpaceIL adlı bir kuruluş tarafından geliştirilen proje, 100 milyon dolara mal olmuştu.

SpaceIL Başkanı Morris Kahn, bu haftadan başlayarak yeni bir insansız uzay aracı geliştireceklerini söyledi. Geçmişteki hatalarından ders alarak yola devam edeceklerini belirten Kahn, Ay misyonunu tamamlayacaklarını ifade etti.

Orijinal Beresheet projesi, sekiz yılda tamamlanmış ve bu süre zarfında Google Lunar XPrize ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Ekibin mühendislerinden Ben Nathaniel, “Beresheet 2 henüz yeni duyuruldu. Büyük bir planlama, koordinasyon fakat en az düzeyde finansmana ihtiyaç duyacak bir proje olacak. Şu anda tam olarak ne zaman hayata geçeceği belli değil; ancak hala Ay’a inen ilk özel şirket olmayı umuyoruz” dedi.

İsrail, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapamamasına rağmen, Ay’ın yörüngesine giren yedinci, yüzeyine ulaşan ise dördüncü ülke olmuştu.