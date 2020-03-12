İsrail'in En Çok Okunan Gazetesi Yazdı: Covid-19 için Aşı Bulundu

İsrail'in en çok okunan gazetelerinden olan Haaretz, manşetinde duyurduğu haberde Covid-19 için yapılan çalışmalar neticesinde aşının bulunduğunu iddia etti.

'Aşı Bulundu'

Haaretz yaptığı haberde okurlarına Corona Virüsü için etkili bir aşının bulunduğunu aktardı. Biyolojik Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan bilim insanları tarafından geliştirildiği aktarılan aşının hem klinik öncesi hem de klinik testlere ihtiyacının olduğu vurgulandı.

Nitekim bilim insanları bu testlerin aylar sürebileceğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı İddiaları Yanıtladı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanlığı, mevcut durumda herhangi bir aşının bulunmadığını söyledi.

Henüz aşının bulunması gibi bir durum söz konusu değil. Enstitü, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eğer bir açıklama yapılması gerekirse bu bilindik yöntemlerle yapılır. Biyolojik enstitümüz dünyanın önde gelen araştırma ve geliştirme merkezlerinden birisi. Virüsle mücadele edecek aşıyı bulabilmek için elliden fazla deneyimli bilim insanı bunun üzerinde çalışıyor.

Tedavi yöntemleri ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.