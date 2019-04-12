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İsrail'in İnsansız Uzay Aracı, Ay Yüzeyine İnmeyi Başaramadı

İsral'in İnsansız Uzay Aracı, Ay Yüzeyine İnmeyi Başaramadı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji

İsrail’in geçtiğimiz şubat ayında uzaya gönderdiği insansız uzay aracı, Ay’a iniş yapmayı başaramadı. 

SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan 585 kiloluk “Beresheet” adındaki uzay aracının iki aylık bir yolculuğun ardından Ay’a iniş yapması planlanıyordu; ancak robotik uzay aracının Ay’a inişe geçtiği sırada motoru durdu ve yüzeye sert bir şekilde çarptı. Görev ekibi, motoru tekrar çalıştırmayı denemesine rağmen başarılı olmadı ve insansız uzay aracı ile iletişimi kaybetti.

İsrail, başarılı olsaydı ABD, Rusya ve Çin’in ardından Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olarak tarihe geçecekti.

İsrail Hava-Uzay Endüstrisinin uzay bölümü başkanı Opher Doron, “Maalesef Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmayı başaramadık. Her şeye rağmen Ay’ın yörüngesine giren yedinci, Ay’ın yüzeyine ulaşan dördüncü ülke olduk. Bu muazzam bir başarı”  ifadelerini kullandı.

Kar amacı gütmeyen SpaceIL adlı bir kuruluş tarafından geliştirilen uzay aracı, Ay'ın manyetik alanlarını ölçecekti. 

Beresheet’in gövdesinde, İncil, İsrail milli marşı, İsrail bayrağı ve çocukların çizimlerinin bulunduğu bir zaman kapsülü de bulunuyordu.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayicileri'nin ortak olarak yer aldığı yaklaşık 100 milyon dolarlık proje, özel bağışçılar tarafından desteklendi. Projenin sponsorları arasında, Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçılarından biri olan Amerikalı Yahudi lobici Miriam Adelson ve Las Vegas'ta casino işleten kocası Sheldon Adelson da bulunuyor.

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