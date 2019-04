İsrail'in İnsansız Uzay Aracı, Ay Yüzeyine İnmeyi Başaramadı

İsrail’in geçtiğimiz şubat ayında uzaya gönderdiği insansız uzay aracı, Ay’a iniş yapmayı başaramadı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan 585 kiloluk “Beresheet” adındaki uzay aracının iki aylık bir yolculuğun ardından Ay’a iniş yapması planlanıyordu; ancak robotik uzay aracının Ay’a inişe geçtiği sırada motoru durdu ve yüzeye sert bir şekilde çarptı. Görev ekibi, motoru tekrar çalıştırmayı denemesine rağmen başarılı olmadı ve insansız uzay aracı ile iletişimi kaybetti.

İsrail, başarılı olsaydı ABD, Rusya ve Çin’in ardından Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olarak tarihe geçecekti.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow. #SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv

İsrail Hava-Uzay Endüstrisinin uzay bölümü başkanı Opher Doron, “Maalesef Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmayı başaramadık. Her şeye rağmen Ay’ın yörüngesine giren yedinci, Ay’ın yüzeyine ulaşan dördüncü ülke olduk. Bu muazzam bir başarı” ifadelerini kullandı.

Kar amacı gütmeyen SpaceIL adlı bir kuruluş tarafından geliştirilen uzay aracı, Ay'ın manyetik alanlarını ölçecekti.

Just received from SpaceIL communication team what appears to be the last image #Beresheet spacecraft managed to beam to earth before it crashed on the moons surface pic.twitter.com/yDx2ioZiXy