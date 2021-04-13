İran, Nükleer Tesisine Saldıran İsrail'den İntikam Alacak

İsrail, İran'ın nükleer tesisine saldırdı. İran Dışişleri Bakanlığı, olayda bir dizi uranyum santrifüjünün hasar gördüğünü açıkladı. Geçtiğimiz günden bu yana İsrail'i suçlayan İran hükümeti, İsrail'den "aynı şekilde" intikam alacaklarını söyledi. İşte İran'ın Natanz nükleer tesisinde son durum.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yer altındaki Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının intikamının alınacağını söyledi. İran yetkililerinin "sabotaj" olarak değerlendirdiği olayda İsrail suçlanıyor.

İsrail, İran'ın nükleer tesisine saldırdı

İranlı yetkililer, Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin, elektrik kesintisi rapor ettikten sonra "nükleer terörizmin" hedefinde olduğunu söyledi. İran hükümeti, son zamanlarda uranyumu zenginleştirmek için bu yer altı tesisini kullanıyordu.

İsrail ise saldırıyla ilgili yorum yapmadı, ancak kamu radyosu istihbarat kaynaklarının, Mossad siber operasyonu olarak değerlendirdiği aktarıldı. İstihbarat kaynakları, İran'ın bildirdiğinden daha büyük hasara neden olduğunu söylediler.

ABD istihbarat yetkilileri New York Times'a verdiği demeçte, büyük bir patlamanın yer altı tesisindeki santrifüjleri besleyen güç sistemini tamamen yok ettiğini dile getirdi. Uzmanlar, zenginleştirmeye devam etmek için en az dokuz aylık bir tadilatın zorunluluğuna vurgu yapıyor.

(Natanz nükleer tesisinin uydu görüntüsü)

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nour News ajansı, bir istihbarat bakanlığı kaynağının İsrailli failin tespit edildiğini ve tutuklamak için bir operasyon başlatıldığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade açıklamasında, "Saldırı, insanlara ya da çevreye zarar vermedi. Ancak bir felaket olabilirdi. Bu insanlık suçudur ve bu tür eylemler yürütmek Siyonist rejimin özüne uygundur" diye konuştu.

Hatipzade, olayda sadece IR1 adı verilen santrifüjlerin zarar gördüğünü ve yerlerine daha gelişmiş santrifüjler yerleştirileceğini de ekledi.

ABD ve İranlı yetkililer, Avrupalı ​​yetkililerin aracı olarak hareket etmesiyle çıkmazdan kurtulmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'da dolaylı görüşmeler yapıyorlar. Avrupa Birliği ise Natanz olayıyla ilgili gerçekleri açıklığa kavuşturması gerektiğini, ancak "nükleer anlaşmaya yönelik diplomatik çabaları baltalamaya veya zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi" reddettiğini söyledi.

İsrail'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Natanz hakkındaki haberlerin farkında olduğunu ve Biden yönetiminin İran'la diplomatik olarak yeniden ilişki kurma yönündeki çabaların devam edeceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif devlet medyasında yer alan sözlerinde, "Siyonistler, yaptırımları kaldırma yolunda kaydettiğimiz ilerlemeden ötürü intikam almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.