İsrail NSO Şirketi WhatsApp Üzerinden Telefonlara Virüs Gönderdi

Güvenlik konusunda atılan adımlar artmasına rağmen yine de yeterli olmuyor. Son olarak İsrailli bir güvenlik şirketi olan NSO, WhatsApp üzerinden cep telefonlarına kötü amaçlı yazılım gönderdi.

Normal şartlarda WhatsApp üzerinden yapılan bütün mesajlaşmalar tamamen uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunuyor. Gelişmiş bir şifre kırma sistemine sahip olan NSO, ne yazık ki uçtan uca şifreleri kırmayı başaramadı. Bunun yerine çok daha farklı bir sistem denedi.

İsrail NSO şirketi WhatsApp üzerinden akıllı telefonlara ulaştı

Will Cathcart, NSO Grubunun “dünyadaki en az 100 insan hakları savunucusu, gazeteci ve diğer sivil toplum üyelerini” hedeflediğini ifade etti.

Bu şirketin İsrail devleti ile ortak bir şekilde çalıştığı anlaşılıyor. Muhtemelen insan hakları savunucuları İsrail aleyhine çalışmalar yürütüyordu. Son dönemlerde Çin ve İsrail gibi devletler dünya genelinde çok daha fazla siber saldırı yapmaya başladılar. Üstelik WhatsApp üzerinden gerçekleşen bu saldırılarda karşıdaki kişinin şirketin gönderdiği mesaja cevap vermesine bile gerek kalmıyor.

NSO şirketi arama yaptığında bile karşı tarafın cep telefonuna sızma imkanı buluyor. Böylece telefondaki bütün dosyalar ve belgeler başka bir sunucuya yönlendirilebiliyor. Peki sizce WhatsApp yeterince güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz?