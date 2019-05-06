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İsrail Ordusu, Siber Saldırıya Hava Saldırısı ile Karşılık Verdi

İsrail Ordusu, Siber Saldırıya Hava Saldırısı ile Karşılık Verdi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Güvenlik

Artık devletlerin siber saldırılara karşı fiziksel güçle yanıt verdiklerine tanıklık ediyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın düzenlediği siber saldırıların ardından örgütün siber operatörlerinin yer aldığı binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın İsrail’e karşı yönelik siber saldırı girişimlerini engellediklerini söyledi.

Başarılı bir operasyonun ardından Hamas’ın siber saldırıları gerçekleştirdiği binayı tespit ettiklerini ifade eden İsrail Savunma Kuvvetleri, "Hamas'ın siber operasyonel yeteneklerinin sonlandırıldığını” açıkladı.

Cumartesi günü İsrail Ordusu (IDF), Hamas’ın İsrail’e karşı geniş çaplı bir siber saldırı başlattığını söylemişti. IDF, hedeflerin ne olduğunu açıklamadı; ancak Israil Times  gazetesine göre söz konusu siber saldırılar, İsrail vatandaşlarının gündelik yaşamlarını sekteye uğratacak türdendi. Ayrıca saldırının sofistike görünmediği ve çabucak keşfedildiği de belirtildi.

Hamas ve IDF arasındaki gerginlik son üç günde önemli oranda arttı. Hamas İsrail'e 600'den fazla roket atarken, IDF ise hedef olarak belirlediği yüzlerce binaya hava saldırısı düzenledi. Şimdiye kadar, en az 27 Filistinli ve dört İsrailli hayatını kaybederken, yüzden fazla kişi de yaralandı. 

Geçtiğimiz günlerde IDF, Anadolu Ajansı’nın (AA) ofisinin bulunduğu Gazze’deki sekiz katlı bir binaya, Hamas ve İslami Cihad tarafından terör faaliyetleri için kullanıldığını iddia ederek hava saldırısı düzenlemişti.

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