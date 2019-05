İsrail Ordusu, Siber Saldırıya Hava Saldırısı ile Karşılık Verdi

Artık devletlerin siber saldırılara karşı fiziksel güçle yanıt verdiklerine tanıklık ediyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın düzenlediği siber saldırıların ardından örgütün siber operatörlerinin yer aldığı binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın İsrail’e karşı yönelik siber saldırı girişimlerini engellediklerini söyledi.

Başarılı bir operasyonun ardından Hamas’ın siber saldırıları gerçekleştirdiği binayı tespit ettiklerini ifade eden İsrail Savunma Kuvvetleri, "Hamas'ın siber operasyonel yeteneklerinin sonlandırıldığını” açıkladı.

CLEARED FOR RELEASE: We thwarted an attempted Hamas cyber offensive against Israeli targets. Following our successful cyber defensive operation, we targeted a building where the Hamas cyber operatives work.



HamasCyberHQ.exe has been removed. pic.twitter.com/AhgKjiOqS7