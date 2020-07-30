İsrail Tanklarında Xbox Gamepad Kullanılacak

İsrail modern teknoloji kullanan yeni zırhlı araç prototipini, özellikle de askerlerin video oyunu oynuyormuş gibi savaş işlevlerini yerine getirmelerini sağlayan Xbox gamepad'iyle test ediyor.

Washington Post'a göre İsrail'in yeni tank sisteminde Xbox gamepad'ler kullanılacak. Genç nesillere aşina tank sistemi hem aktif İsrail Savunma Gücü (IDF) askerlerinin hem de genç sivillerin geri bildirimlerini kullanan Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirildi.

Modern teknolojiye sahip yeni İsrail tanklarında Xbox gamepad'ine ek olarak harita, cephane malzemeleri ve mevcut silahlar gibi bilgileri görüntülemek için büyük tabletler de tanka yerleştirilmiş durumda.

İsrail tankında Xbox gamepad neden kullanılıyor?

İsrail tabur komutanı Udi Tzur yeni tank sistemiyle ilgili “ Fortnite oynamak gibi değil ancak bunun gibi bir şey ve şaşırtıcı bir şekilde becerilerini operasyonel etkinliğe yansıtabiliyorlar” dedi.

IAI'nın robotik sistem operasyon genel müdürü Meir Shabtai, askerlerin Xbox gamepad'lerine aşina olduklarını vurgulayarak şunları söyledi : “Bu düğmelerin konumunu tam olarak biliyorlar ve çok daha iyi performansa ulaşabilirler. Bu gamepad sayesinde karmaşık teknolojiyle başa çıkabilirler"

İsrail tanklarında Xbox gamepad'leri kullanılmasıyla ilgili henüz açıklama yapmayan Microsoft, bu projenin daha önce ABD askeri araçlarında test edildiğini aktarmıştı. Belki de yakın zamanda pek çok ülke genç askerleri eğitmek için Xbox gamepad'lerini kullanabilir.