İsrailli Bütün Seçmenlerin Bilgileri Sızdırıldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve partisi Likud, seçim sürecinde Elector adını verdikleri bir mobil uygulamayı kullanıyordu. Ülkedeki kayıtlı 6.5 milyon seçmenin bilgilerinin de yer aldığı uygulamada yer alan bir açık sebebiyle İsrail vatandaşlarının bilgilerine rahatça ulaşılabiliyordu.

İsrail'in en çok okunan gazetelerinden Haaretz, Pazar günü yaptığı haberde seçmen bilgilerinin sızdırılmasına dair bilgiler verdi. Haaretz'e göre Elector aracılığıyla İsrail'deki tüm seçmenlerin isim soy isimleri, kimlik bilgileri ve kimlik kartı numaraları, kolayca ulaşılabilir şekilde uygulamada yer alıyordu.

Yayınlanan raporda ilginç detaylara yer verildi: Uygulamanın seçmenlerle iletişim kurabilmek adına geliştirildiği, içerisindeki bilgilerin ise herhangi bir koruma olmadan ele geçirilebildiği aktarıldı. Elector'un kodları arasında seçmen bilgilerinin bulunduğu veri tabanına dair direkt link bulunduğu ve buraya tıklayan herkesin bilgileri görebileceği belirtildi.

Ulaşılabilen bilgilerin arasında uygulamanın yöneticilerinin kullanıcı adları ve şifreleri dahi vardı. New York Times'a göre yaşanan hata hemen giderildi ve başka kişilerin bilgilere erişmesinin önüne geçildi. Buna rağmen bu bilgilere kötü niyetli kişilerin erişip erişmedikleri ya da bilgilerin kaç kişinin eline geçmiş olabileceği söylenmedi.

Türkiye'de ise yaklaşık üç yıl önce 50 milyon vatandaşın bilgilerinin ele geçirilerek sızdırıldığına dair haberler yapılmıştı.