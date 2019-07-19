İsrailli Casus Yazılım, Apple Cihazlarını Tehdit Ediyor

Apple, İsrailli NSO Group tarafından satılan casus takip programı yüzünden yeni bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Amerikan The Financial Times gazetesinin raporuna göre, Pegasus adlı casus yazılım, artık yalnızca kullanıcının yerleşik depolama alanından veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda bulut platformundaki verileri de sessizce ele geçiriyor.

Söz konusu güvenlik tehdidi, Apple ürünleri iPhone ve iCloud ile Android işletim sistemini kullanan tüm akıllı telefonları ve hatta 'şifreli ve güvenli' bağlantılar üzerinden iletişim kuran üçüncü taraf uygulamalarını dahi etkiliyor.

İsrail merkezli yazılım şireketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus programı, yalnızca soruşturmalarda yardımcı olmak için hükümetlere satılıyor; ancak bazı ülkelerin gözetim toplumu yaratmak amacıyla söz konusu uygulamayı kullandığına dair endişeler var.

Pegasus yazılımının yeni sürümünün, iCloud gibi hizmetler için kullanılan kimlik doğrulama belirteçlerini yakalayıp klonlayabildiği iddia ediliyor. Söz konusu program, kullanıcının Facebook kimlik bilgilerini taklit edebilir, konum geçmişini indirebilir ya da iCloud'da depolanan mesajları toplayabilir.

Öte yandan güvenlik açığının yalnızca telefonları değil, iPad’leri, Android tabletleri ve dizüstü bilgisayarları da etkileyebileceği belirtiliyor.