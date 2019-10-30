İsrailli Güvenlik Şirketleri 2019 Yılında Saldırılarını Arttırdı

Güvenlik odaklı çalışan devletlerin şirketleri genellikle dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara siber saldırılarda bulunabiliyor. Örneğin İsrail'e ait güvenlik şirketleri özellikle de insan hakları savunucularına korsan saldırılar düzenliyor. İşte haberimizin detayları.

Son derece güvenli olduğunu düşündüğümüz birçok sistem aslında saldırılara açık olabiliyor. İsrailli NSO şirketi korsan saldırılarda bulunan en büyük kuruluşlar içerisinde yer alıyor. Bundan kısa bir süre önce Facebook platformu üzerinden bazı kişilere saldırıda bulunmuştu.

İsrailli güvenlik şirketleri birçok platformu kullanıyor

Güvenlik sistemlerini üst düzey seviyede tutmaya çalışan İsrailli güvenlik şirketleri aynı zamanda çeşitli kötü yazılımlar da kullanıyor. Bu yazılımlar karşı tarafın cihazlarına bulaştığında veri aktarımı yapabiliyor.

Yine bu hafta içerisinde İsrail için çalışmalar yapan güvenlik şirketlerinden bir tanesi WhatsApp uygulaması üzerinden cep telefonuna sızmayı başarmıştı. Böylece virüs bulaştırdıkları kişinin cep telefonunda bulunan bütün bilgileri kendilerine aktarma imkanı buldular.

2019 yılı genel olarak değerlendirildiğinde, İsrailli güvenlik şirketlerinin saldırılarını büyük oranda arttırdığı görülüyor. Özellikle de bu devletin aleyhine yapılan çalışmalara siber saldırılar düzenleniyor. Peki sizce İsrailli şirketlerin bu saldırıları büyük bir güvenlik zaafiyeti oluşturuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.