ISS'teki Astronotların Uzay Olimpiyatlarını İzleyin

Astronotlar ISS'te Uzay Olimpiyatları düzenledi. Olimpiyat oyunları Tokyo'da yavaş yavaş son bulurken, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar ise kendi "Uzay Olimpiyatları"nı yarattı.

Mürettebat üyeleri, aynı Olimpiyat oyunları sıfır yer çekiminde gerçekleştirilemese de, uzayda iki takıma ayrılarak -Soyuz ve Crew Dragon- Uzay Olimpiyatları isimli eğlenceli bir organizasyon gerçekleştirdi. Mürettebat üyeleri, ISS laboratuvarının üzerine katılımcı ülkelerin mini bayraklarını koydu. Olimpiyat oyunları için senkronize yüzme, uzun atlama ve elsiz top gibi yeni orijinal oyun fikirleri yarattılar.

ISS ekibinin, vücut kas seviyesini korumak için uzayda iki buçuk saatlik günlük egzersizlere katıldığı biliniyor. Mürettebat, üç Amerikalı, iki Rus kozmonot ve bir Fransız astronotla birlikte Olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Japonya'dan Akihiko Hoshide tarafından komuta ediliyor.

Olimpiyat ruhu, kozmik oyunların ortaya çıkmasıyla ISS'de de çok eğlenceli görünüyor. Fransız astronot Thomas Pesquet, "İlk Uzay Olimpiyatları, mürettebat uyumu için, Soyuz takımı ile Crew Dragon takımı arasında dostane bir rekabeti bir araya getirdik. Uzaya özgü sporlarla, aklınızda bulunsun." ifadelerini kullandı.

Maxar Earth gözlem uydusu daha önce Japonya'nın Tokyo'daki Ulusal Stadyumu'nun fotoğraflarını çekmişti ve Fransız astronot Thomas Pesquet daha önce sporculara iyi şanslar dilemişti. Olimpiyat oyunları geçen ay Tokyo'da başladı ve oyunların geçtiğimiz gün tamamlandığını hatırlatalım.

Pesquet bir tweette mürettebatın Olimpiyat ruhunu kutlarken, "Ağırlıksız keskin nişancılık: hedefe ulaşmak için konsantrasyon ve beceri (veya şans) gerekli olduğunu kanıtladı" dedi. Ayrıca ekip çalışması ve ekip uyumunu sergilemek için "senkronize uzayda yüzme" oyununa katıldılar.

Space #Olympics 1/4:

Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!

🥇

Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlpha pic.twitter.com/gXAHSHHmcu