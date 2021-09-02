ISS'te Yeni Çatlaklar ve Onarılamaz Arızalar Oluştu

ISS onarılamaz arızalar yüzünden kullanılamaz duruma geldi. Expedition 1 uçuş ekibi 2 Kasım 2000'de Uluslararası Uzay İstasyonuna vardığından beri, insanlık uzayda sürekli olarak bulunuyor.

ISS'in plana göre yalnızca 15 yıl çalışması gerekiyordu, ancak yirmi yıldan fazla süredir çok uluslu uzay ajansları konsorsiyumu için yörüngeli laboratuvar olarak görev yapmaya devam ediyor.

Hizmetin bitişine daha birkaç yıl kalmasına rağmen yetkililer, bu hafta modüllerden birindeki yeni çatlakların ve eski donanımların yıkıma yol açabilecek “onarılamaz” hasarlar oluşturabileceği konusunda uyardı.

Dünya atmosferi tarafından büyük ölçüde korunmayan yer çekimsiz uzay laboratuvarı olan ISS, diğer gezegenlerde hayatta kalmanın ve kendi kendine yeterli bir şekilde yaşamanın yollarını anlamada son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Bilim adamları bitki yetiştirmeyi öğrendi, bilinmeyen uzay mikroplarını belirlediler ve kas atrofisi ve kemik kaybıyla mücadele için yöntemler geliştirdi.

Hatta Fransa'daki şarap üreticileri, yer çekimi yokluğunda tadın nasıl değişeceğini anlamak için bir düzine Bordeaux şişesi bile gönderdi.

Ancak kaliteli bir şarabın aksine, ISS yaşlandıkça daha da kötüleşiyor. Tanınmış bir Rus roket mühendisi Vladimir Solovyov'a göre, uzay istasyonunun en eski parçası olan ve günümüzde yalnızca Rus ekipmanlarını depolamak için kullanılan Zarya modülünde keşfedilen yeni çatlaklar zamanla dağılmaya başlayabilir.

ISS onarılamaz arızalar ile karşı karşıya

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, NASA'nın uzay istasyonunu emekli etmek için belirlediği tarih olan 2024'e kadar sadece ISS ile uzaya gidecek. Bu tarih daha önce 2030'a ertelenmişti, ancak istasyonun o kadar uzun süre boyunca bir arada kalabileceği kesin olmaktan uzak görünüyor.

Solovyov daha önce, eskiyen ekipman ve donanım nedeniyle ISS'in 2025'ten itibaren "çığ" sorunu yaşayacağı konusunda uyarmıştı. Yeni çatlakların ciddiyeti henüz bilinmiyor, ancak gemide yaşayan ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan hava sızıntılarına ve basınç düşüşlerine neden olan önceki çatlaklarla birlikte, gemi bir hayli hasar almış durumda.

NASA Yöneticisi Bill Nelson 36. Uzay Sempozyumu'nda "Uzay istasyonunu bir hükümet projesi olarak 2030'a kadar genişletmeyi umuyoruz. Bunun ticari istasyonlar tarafından devam ettirilmesini istiyoruz." dedi. SpaceX ve Boeing gibi özel şirketler, Ay ve Mars'ta koloni kurarak uzaya gitmek için daha uzun vadeli planlara sahip.