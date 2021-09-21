İstanbul'da Kaçak 73 Kripto Makinesi Ele Geçirildi

İstanbul'da 73 kripto makinesi operasyonu düzenlendi. Geçtiğimiz gün İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir depoya baskın yapan İstanbul polisi, tamamen kaçak bir şekilde çalışan 73 makineyi ele geçirdi. Kripto para cihazlarında Ethereum üretildiği öğrenildi.

İstanbul/Fatih’teki bir deponun elektrik giderlerini takip eden polis ekipleri, kaçak bir şekilde kripto para üretildiği bir tesisi deşifre etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında 73 adet kripto para üretme cihazının ele geçirildiği aktarıldı.

İstanbul'da 73 kripto makinesi operasyonu: Aylık 30 bin lira kazanç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün düzenlediği operasyon kapsamında, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş halde bulunan 73 elektronik cihazın kripto para ürettiği ortaya çıktı.

Cihazların kripto para olarak Ethereum üretiminde kullanıldığı belirlendikten sonra piyasa değerinin yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edildi. İstanbul polisi tarafından cihazlara el konulurken aynı zamanda olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gözaltına aldığı O.G. emniyete götürülerek ifade vermesi sağlandı. O.G.’nin verdiği demeçte, ele geçirilen elektronik ürünleri 2018 yılından beri parça parça toplandığı ortaya çıktı. Parçaların ise Türkiye’de resmi olarak hizmet veren internet satış mağazalarından satın alındığını dile getirildi..

İstanbul Emniyet'inde verdiği ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır kripto para Ethereum madenciliğiyle uğraşıyorum" şeklinde konuşan şüpheli O.G., kripto para madenciliğinden ortalama olarak aylık 30 bin lira kazandığını itiraf etti. Ancak bu kazancının 10 bin lirasının yüklü elektrik faturalarını ödemek için kullandığını dile getiren şahıs, 5 bin lirasını ise diğer giderlere ayırdığını aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasına göre O.G. hakkında, “Kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

Cumhurbaşkanı'nın kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı, kripto paraya savaşımız var açıklaması ile sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

"Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir sa'vaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." dedi.

Kripto para borsasıyla ilgili açıklamalara dahil olan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise kripto paranın mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi. Yıldırım, "Devlet olarak, hükümet olarak bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili çalışmalar başlatıldı" dedi