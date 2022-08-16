İstanbul'da 7.2 ila 7.6 Arasında Deprem Bekleniyor: İşte Beklenen Tarih

İstanbul'da yaşanan 17 Ağustos 1999 depremi hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da yaşayan vatandaşlar için 2029 yılını işaret etti. 2029 yılında yaşanabilecek bir depremin olasılığı hakkında yorumlar yapan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu'nun bir bölümündeki fayın kırılması durumunda 7.2 ila 7.6 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini öngörüyor.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da yaşanması beklenen depremin 30 sene içerisinde olma olasılığının bilimsel olarak %64 oranında olduğunu söyledi. Bu yüzden %64'lük olasılığın sonunun 2029 yılına tekabül ettiğini belirten Görür, bu depremin 7.2 ila 7.6 büyüklüğünde olmasını bekliyor.

Depremin 50.000 Binada Tahribat Oluşturması Bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin gerçekleşmesi durumunda en çok Avrupa yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini düşünüyor. Ayrıca bu büyüklükte bir depremin 50.000'in üzerinde binada tahribat oluşturacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir deprem olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Elbette bir şey yapılmadı. 1999 depremi, 1997 senesinde uyarıldı. Bir gecede 20 binden fazla insan öldü. İstanbul'da yaptığımız uyarı hâlâ devam ediyor ve uyardığımız deprem hâlâ gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığının %64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, %64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üreteceğini gördük. Bu bayağı büyük bir deprem demektir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalacak."

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