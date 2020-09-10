İstanbul Bilişim'e Dava Açıldı!

Uzun bir süredir tüketicileri mağdur ettiği ifade edilen İstanbul Bilişim'in sahibi hakkında dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. İşte detaylar.

İstanbul Bilişim'in Sahibine Dava Açıldı

Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan eden İstanbul Bilişim'e kritik bir davanın Ankara'da açıldığı ortaya çıktı. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketten aldıkları ürünleri alamayan 4 kişinin şikâyetini tek dosyada birleştirdi.

4 kişi savcılık dilekçelerinde, ödemesini yaptıkları ürünleri alamadıkları gibi para iadelerinin de yapılmadığını bildirdi ve firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Savcılık, her şikâyete ilişkin şirketin sahibi Nurettin Yavuz’un ifadesini ayrı ayrı aldı.

Yavuz, talimatla alınan ifadelerinde, kimseyi dolandırma kastlarının olmadığını, ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını öne sürdü.

Yürütülen soruşturma sonrası Nurettin Yavuz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. Yavuz’un 12 yıldan 40 yıla hapsi talep edildi. İddianamede, şirketin, stokta bulunmayan ürünlerin satışını yaptığı, bu sayede çok sayıda kişiden para toplandığı kaydedildi.

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