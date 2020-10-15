Konkordato Talep Eden İstanbul Bilişim İçin İflas Kararı Verildi

Çok sayıda kullanıcıyı mağdur ettiği iddia edilen İstanbul Bilişim için karar verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı İstanbul Bilişim'in konkordato talebinin ve kesin mühlet verilmesi talebini reddetti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talep eden İstanbul Bilişim için iflas kararı verdi. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

İstanbul Bilişim İçin İflas Kararı Alındı

İstanbul 1. Asliya Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim için iflas kararı verdi. İstanbul Bilişim avukatları, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Müvekkil ile dava dışı İngiliz menşeli firmayla satış konusunda anlaşıldı. Hisse devri sözleşmesi dosyaya sunuldu. Mayıs ayı itibariyle müvekkilin hissedarına ödeme yapacaklarını belirttiler. Müvekkilime teminat mektubu vereceklerini söylediler. Komiser raporu dosyaya son zamanlarda sunuldu, beyanda bulunamadık. Marka ve şirket değeri çok düşük belirlenmiştir. Bu nedenle itirazlarımız olacak. Kesin mühlet kararı verilmesini talep ederiz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Bilişim için iflas kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,"Türkiye tüketici hukuku için çok önemli karar verildi. İstanbul Bilişim firması on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vaat ettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen çok sayıda şikayetten ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Bu süreçten sonra avukatlarımız gerek üyelerimize gerek üye olmayan mağdurlara her türlü hukuki desteği verecek, yol gösterici olacaklardır. Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum."

Avukat Yasemin Bal, “Bu celse de, İstanbul Bilişim’in aleyhine iflas kararı verildi. Bu karar gerçekten borcunu ödemek isteyip de alacaklarını tahsil edemediği için ödeyemeyen samimi, dürüst ve namuslu tüccarlar için öngörülmüş bir müessesidir. Ancak İstanbul Bilişim’in iyi niyetle değil alacaklıları zarara uğratmak kastıyla var olup olmadığı belli olmayan Hindistan’da olan bir adamın ödeyeceği 10 milyon dolarlık banka teminatı mektubu adı altındaki yazıyla elde etmeye çalıştığı bir yol olarak gündeme gelmiştir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Mahkeme de İstanbul Bilişim’in mahkemeye sunduğu evrakların namuslu ve iyi, borcunu ödemek isteyen tüccarlar için öngörülmüş konkordato müessesinden yararlanmamasını ve iflas etmesini temin etmiştir. Önemli bir karardır ve bütün tüketicilerin gözü aydın."