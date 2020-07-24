İstanbul Bilişim Konkordato İlan Etti: Bu Ne Anlama Geliyor?

Alışveriş yapan kullanıcılardan gelen dönütler doğrultusunda satın alınan ürünlerin yasal süreler içerisinde gönderilmemesi ve para iadesi isteyen kişilerin aylar süren zaman diliminde ödemelerini geri alaması ile yakından tanınan İstanbul Bilişim konkordato ilan ettiğini açıkladı. Peki bu, alışveriş yapmış olan tüketiciler için ne anlama geliyor?

İstanbul Bilişim Battı mı?

2002 yılından bu yana ülkemizde faaliyet göstermekte olan İstanbul Bilişim, hakkındaki 'dolandırıcılık' iddiaları ile tanınıyor. Bu süreçte yaklaşık 15,000 civarında müşterinin mağdur edildiği iddia edilirken, şikayet sitelerinde yer alan on binlerce yorum da dikkatleri çekiyor.

Şirketin konkordato ilan etmesi ile birlikte ilk etapta üç ay mağdur tüketiciler ya da diğer iş ortakları şirket üzerinde icra takibi, ihtiyati haciz ya da tedbir talebinde bulunamayacak. Öte taraftan açılmış takipler durdurulacak, davalar açılamayacak ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

Şirket konu hakkında yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medyada çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmişir. İcra vs. gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."

Peki siz İstanbul Bilişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha öncesinde bu şirketten alışveriş yaptınız mı ve herhangi bir sorun yaşadınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.