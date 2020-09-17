İstanbul Bilişim'in Milyarlık Vurgunun Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Bilişim hakkında geçtiğimiz günlerde dava açılmıştı. Ödemesi yapıldığı halde 50 bine yakın TV, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazları teslim etmeyen İstanbul Bilişim’in eski sahipleri hakkında açılan dava dosyalarında çarpıcı bilgiler yer alıyor. İşte detaylar.

İstanbul Bilişim'in Vurgunu Nasıl Yaptığı Ortaya Çıktı

Hürriyet'in aktardığı habere göre, bir süredir gündemde olan İstanbul Bilişim yaklaşık 40 paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin aylık 2 bin TL ödenen ekonomik durumu iyi olmayan kişiler üzerine kurulduğu ve İstanbul Bilişim’in sattığı ürünler için faturaların paravan şirketler üzerinden kesildiği söyleniyor.

Kurulan paravan şirketler sayesinde vergi ve TRT bandrol ücretleri adlarına şirket kurulan kişilerin üzerinde kaldı. Yapılan hesaplamalara göre vergi kaybı 1 milyar lira seviyesinde olduğu ve TRT’ye ödenmesi gereken bandrol ücretinin ise 500 milyon Euro’ya yakın olduğu hesaplanıyor.

İstanbul Bilişim’in kurucusu Ö. G. ile eski sahibi K. B.'nin de aralarında olduğu 5 kişinin nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan yargılandığı söylenmekte.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava birçok paravan firmanın kurulmasına önayak olan G. K'nin darp edilip zorla çek imzalatılması nedeni ile açıldı. Sanıklar A. Ü., kardeşi O. Ü., C. A.’nın silah kullanarak kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan aldıkları 5 yıl hapis cezası kesinleşti. Sanıkların nitelikli yağma suçundan aldıkları 10’ar yıl hapis cezasının yargıtayda olduğu bilgisi bulunmakta.

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