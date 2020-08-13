Yeni Çiftlik Bank Vakası: İşte İstanbul Bilişim'in Toplam Vurgunu!

Uzun bir süredir dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelen ve tüketicileri mağdur ettiği ifade edilen İstanbul Bilişim, 'yok artık' dedirtecek bir vurguna imza atmış gibi gözüküyor. Konkordato sonrası açılan soruşturma ile birlikte İstanbul Bilişim'in toplam vurgunu ortaya çıktı.

İstanbul Bilişim'in Toplam Vurgunu Ne Kadar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketi geçen sene devralan Nurettin Yavuz'un 114 adet dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Yavuz'un adına kayıtlı hiçbir evin ya ad gayrimenkulun bulunmadığı tespit edilirken Yavuz'a ulaşmak mümkün de olmadı.

Bu durumun ardından BTK, İstanbul Bilişim'in kullandığı internet sitesini ülkemizden erişime engelledi. Geç de olsa atılan bu adımın daha fazla kişiyi koruyacağı düşünülürken, şirket ayrı bir alan adı ile tekrar faaliyete başladı. Endişeye mahal yok çünkü bu internet sitesi de erişime engellendi.

Dava dosyasında kayda geçen mağdur sayısı yaklaşık 50,000 kişi iken toplanan paranın toplam 150,000,000 TL seviyesinde olduğu görülüyor.

Şirket geçtiğimiz haftalarda konkordato ilan ettiği için mevcut durumda üç aylık geçici mühleti bulunuyor ve bu nedenden dolayı mağdurlar, şirkete yönelik herhangi bir haciz işlemi başlatamadı. Bu kararın iptaline yönelik bir adımın atılıp atılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz daha önce İstanbul Bilişim'den alışveriş yaptınız mı ve herhangi bir sorun ile karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.