BTK Tarafından Engellenen İstanbul Bilişim Yeni Site Açtı!

Uzun süredir dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelen ve kullanıcıları mağdur ettiği iddia edilen İstanbul Bilişim, BTK tarafından alınan kararla birlikte erişime kapatılmıştı. Öte taraftan bu engelleri ciddiye almayan şirketin yeni bir alan adı ile birlikte yeni bir internet sitesini yayına aldığı görülüyor.

İstanbul Bilişim Yeni İnternet Sitesi Açtı

Geçtiğimiz günlerde konkordato ilan ettiğini duyuran İstanbul Bilişim sosyal medya platformlarında, forumlarda, gruplarda ve sözlüklerde pek çok kullanıcının şikayetleri ile yakından tanınıyor. Elektronik cihazları piyasa fiyatlarının altında listeleyen şirketin ödemeleri aldığı, ürünleri göndermediği ve para iadesi isteyen tüketicilere paralarını iade etmediği iddia ediliyor.

Konu hakkındaki şikayetlere uzun bir süre sonra kulak veren BTK, aldığı karar neticesinde İstanbul Bilişim tarafından kullanılan alan adını erişime engellemişti. Öte taraftan İstanbul Bilişim'in yeni bir alan adı ile faaliyete devam ettiği fark edildi.

Şirket önceki dönemlerde istanbulbilisim.com adı ile faaliyetlerini sürdürürken yeni alan adı istanbul-bilisim.com olarak seçilmiş durumda. Eğer internette yazılan şikayetleri ciddiye alıyorsanız ve riske girmek istemiyorsanız bu alan adından alışveriş yapmamayı düşünebilirsiniz. Nitekim bu alan adının da yakın bir zamanda faaliyete kapatılacağını düşünebiliriz.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha öncesinde İstanbul Bilişim'den alışveriş yaptınız mı ve nasıl bir süreç yaşadınız? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.