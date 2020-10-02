İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HES Kodu Açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HES kodu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama, İstanbul'da yer alan milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Peki, İBB tarafından yapılan açıklamada hangi ifadelere yer verildi? İBB'nin yeni tip koronavirüs kapsamında yaptığı açıklama ile ilgili vatandaşların merak ettiği bütün ayrıntılar haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HES Kodu Düzenlemesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi, salgın hastalık yüzünden meydana gelen riskleri en az seviyede tutmak ve yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan HES kodların kontrol edilmesi, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla beraber şehir içi toplu ulaşım araçlarında zorunlu hale getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın şehir içi toplu ulaşım araçları ile ilgili aldığı kararın sonrasında konu ile ilgili çalışmalarına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HES kodu açıklamasına göre İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması arasında bir entegrasyon yapılıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ile entegreli bir şekilde çalışmaya başlayacak olan İstanbulkart kullanımına bazı sınırlamalar getiriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın sonrasında harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen verilerin göz önünde bulundurularak yeni tip koronavirüse yakalanmış hastaların veya yeni tip koronavirüse yakalanmış hastalarla temasta bulunmuş kişilerin İstanbulkart'larının askıya alınacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) HES kodu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbulkart arasında gerçekleştirilen entegrasyon sonucunda yeni tip koronavirüs kapsamında alınan bir önlem olarak Anonim İstanbulkart'lar kişiselleştirilmeye başlanacağını da sözlerine ekledi. Toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart'ın bulunduğu İstanbul'daki mevcut İstanbulkart'ların 8 milyon 260.087'si ise kişiselleştirildi.

Türkiye Koronavirüs Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 2 Ekim itibarıyla toplam hasta sayısı 320.070 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 8.262'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 281.151, hastalarda zatürre oranı ise %6,4 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.507 olduğu belirtildi.