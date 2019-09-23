İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer Sitesini Yayına Aldı

Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait kariyer sitesini yayına aldıklarını duyurdu.

Günümüzde iş arayabileceğiniz pek çok platform ve kariyer sitesi bulunuyor. Bununla birlikte İstanbul içerisinde iş kaynakları yaratmak ve bunları doğru yönlendirmek isteyen İmamoğlu, belediyeye ait yeni kariyer sitesinin duyurusunu yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, kariyer.ibb.istanbul adresinin yayına alındığını belirtti.

"İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler." diyen Belediye Başkanı, toplam 28 şirketin bu platforma dahil edildiğini de belirtti.

Şu an için yalnızca genel başvuru ilanının bulunduğu platform, yapılan başvuruları tüm pozisyonlar için değerlendirecek. Bunun için üye olmanız ve öz geçmiş doldurmanız yeterli oluyor. Siteye göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.