İstanbul'da Akbil Dönemi Bitiyor: İstanbulkart Yerini Akıllı Telefona Bırakacak

İstanbul’da akbil dönemi bitiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM’in geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular akıllı telefonlarından QR kodu okutarak toplu taşıma araçlarına binebilecek.

İstanbullular çok yakında ulaşım için akbil yerine akıllı telefonlarını kullanacak. Mobil uygulamalarda karekod ile ödeme seçeneği kullanılarak metrobüs, metro, vapur, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarında ödeme yapılabilecek. Hem çevreye zararı olan hem de kolayca bir yerlerde unutulabilen, kaybolabilen plastik kartların yerini alacak uygulama, Mart ayından itibaren ilk olarak metrobüslerde denenmeye başlanacak. Vatandaş açısından fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Belediye ve ülkemiz ekonomisi açısından da maliyeti düşüren, eski kartların imhası için uğraşılma durumunu kaldıran QR kod ile ödeme sistemi ilerleyen zamanlarda şehirdeki tüm hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürülecek.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbulluları bekleyen yeni projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak. Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak.”