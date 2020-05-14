İstanbul'da Atık Sularda Koronavirüs Taraması Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda atık sularda koronavirüs taraması yapılacağı belirtilmişti. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinesinde gerçekleşecek olan çalışmada pilot il olarak seçilen İstanbul'da ilk tarama çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Atık Sularda Koronavirüs Bulunur mu?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan detaylara göre yeni tip koronavirüs atık sularda yaşayabiliyor. Bu haberlerin ardından dünyanın dört bir yanında atık sulara yönelik bazı araştırma çalışmalarının başladığını görmüştük. Nitekim bu araştırmalar ülkemizde de yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde yapılan çalışmada Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlık yaparken, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da çalışmalara katkı sağlanıyor.

Yapılan çalışmada atık sularda yer alan yeni tip koronavirüs miktarı ile vaka yayılımının daha detaylı olarak incelenmesi hedefleniyor. Yeni tip koronavirüsün suda ne kadar yaşayabildiği ile ilgili doğrulanmış çalışmalar bulunmasa da aynı familyada yer alan diğer virüslerin dört güne kadar canlı kalabildiği biliniyor.

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