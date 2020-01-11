İstanbul’da Ay Tutulması Yaşandı!

2020 yılında Ay’ın ilk dolunay evresi gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen Ay'ın parlaklığı görenleri büyüledi. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından gözlenebildi.

Yılın ikinci gökyüzü olayı ise 21 Haziranda olması beklenen Parçalı Ay Tutulması. Türkiye saatiyle 20.43- 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye saati ile 22.25'te yaşanacak.

2020'de gözlenebilecek en önemli üçüncü gök olayı ise 21 Haziran günü gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması. Genel zaman ile 03.46-09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma, ülkemizden de gözlenebilecek. Türkiye bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş'in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.