İstanbul'da Bitcoin Hırsızlığı Yapan Kişinin Evinden Tonla Para Çıktı

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Bitcoin hırsızlıklarının bir yenisi de İstanbul'da yaşandı. Bitcoin ticareti yapan bir şirket kendi çalışanı tarafından dolandırıldı. Toplamda 1 milyon 200 bin liraya yakın vurgun yapan hırsızın, paranın 680 bin lirasını evinin garajında sakladığı ortaya çıktı.

Bitcoin başta olmak üzere kripto para borsasının muazzam şekilde yükselişi, siber suç oranını da artırdı. Bu anlamda çok önemli bir misyona sahip olan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir Bitcoin hırsızlığını daha gün yüzüne çıkardı.

İstanbul'da Bitcoin ticareti yapan bir şirkette çalışan A.D., hileli yollardan zimmetine para geçirdi. 680 bin lirasını evinin garajında sakladığı tespit edilen A.D.'nin, 500 bin liraya da lüks bir jeep aldığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir takip ettiği A.D'nin yöneticilerin şifrelerini ele geçirip sisteme, 1 milyon 500 bin liralık teminat yatırılmadan yatırılmış gibi göstererek üye yaptığı iki arkadaşına hesap açtırdığını ve bu yolla dolandırıcılık yaptığını ortaya çıkardı. Siber polislerin düzenlediği operasyon sonrası yakalanan üç şüpheli de gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan üç zanlıdan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firma çalışanı A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihteki en büyük Bitcoin vurgunlarını mercek altına aldığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: