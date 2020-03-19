İstanbul'da Nikahlar İnternet Üzerinden Kıyılmaya Başlandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs COVID-19 karşısına alınan önlemler kapsamında nikah törenleri internet üzerine taşındı. Evlenmeye karar veren çiftlerin nikahlarının bir süre online olarak kıyılacağı belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla dünyanın dört bir köşesine yayılan COVID-19 salgını, hayatı neredeyse durdurmuştu. Virüsün yakın temas ile bulaşması sebebi ile uzmanlar, her türlü toplu törenin iptal edilmesini önerirlerken, birçok devlet buna uygun önlemler almışlardı. Türkiye de yakın zaman önce açıkladığı tedbir paketi kapsamında nikah ve düğün törenlerini belirsiz süre ile ertelemişti.

Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesi’nin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi.