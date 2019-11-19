İstanbul'daki Teknik Servis Dolandırıcılığına Dikkat!

Geçtiğimiz haftadan beri birçok sektörde teknik servis olduklarını iddia ederek hırsızlık yapan dolandırıcı çetesi polis ekipleri tarafından yakalandı. 4 günlük gözaltı süresi boyunca 30'a yakın dolandırıcının yerinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşları kandırıp teknik servis numarası yapan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan sahte servis dolandırıcılarının, farklı farklı ürünler yüzünden birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. İnternet üzerinden sahte numaraları arayan vatandaşlar ise dolandırıcılarla konuştuklarından habersiz.

Sahte teknik servis şirketi kurarak internete reklam veren dolandırıcıların, her sektöre ait 444'lü numaralarının olduğu ifade edildi. Bu şekilde kendilerine ulaşan vatandaşların evine giden sahte teknik servis üyeleri, makinenin garanti kapsamında yenileneceğini söyleyip ikinci el olarak satıyordu.

Sahte Teknik Servise Karşı Ne Yapılmalı?

Şimdiye kadar 29 şüpheliyi gözaltına alan İstanbul polisi, vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi. İnternetteki numaraların iki defa kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen polis, gerekirse markaların internet sitesi üzerinden iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.