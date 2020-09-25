İstanbul Deprem Haritası Yayımlandı! İşte Riskli Bölgeler

GABORAS Gayrimenkul Borsası tarafından İstanbul deprem haritası yayımlandı. Yayımlanan harita, İstanbul'da meydana gelebilecek olası bir depremden en fazla etkilenebilecek bölgeleri gösteriyor. Peki, İstanbul'da meydana gelmesi beklenen depremden en çok etkilenecek bölgeler nasıl öğrenilir? İşte İstanbul için hazırlanan harita ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

İstanbul Deprem Haritası En Riskli Bölgeleri Gösteriyor

Yapılan çalışmada zemin formasyonu bakımından Asya yakasının Avrupa Yakası'ndan daha sağlam olduğu ortaya çıktı. Avrupa Yakası'nda Fatih, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören'in hem zemin formasyonunun iyi olmadığı hem de daha çok eski yapıların ağırlıkta olduğu belirtildi. Depremde yüksek riskli bölgeler olarak öne çıkan alanlar arasında Zeytinburnu'nun tarihi yarımadaya bakan bölümleri, Boğaziçi öngörünüm bölgeleri ve Avcılar'ın sahil kesimleri yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda ise yüksek riskli deprem bölgeleri arasında özellikle Kartal - Maltepe sahil kesimi ve Kadiköy'ün batısı yer alıyor. İstanbul'da 2019 yılında e-devlet üzerinden açıklanan toplanma alanlarının incelenmesi sonucunda kişi başına 1.17 metrekare toplanma alanı düştüğü belirtildi.

GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, “Dün 4.2 şiddetinde gerçekleşen depremde de görüldüğü üzere tüm planlamalarımızı deprem merkezli yapmak zorundayız. Ekonomik veya siyasi aldığımız her kararın arkasında deprem gerçeği yatmalıdır. Bu mesele herkesi ilgilendirir. Bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Altun, “Bu bölgelerde master plan doğrultusunda bina dönüşümünden ziyade mekânsal kalitenin arttığı projelerle yaklaşılmalıdır. Deprem odaklı dönüşüm içerisine alınacak bölgelerde yaşayan vatandaşları değer takası ile metrekare tartışmalarının ötesinde teknolojik bir çözüm gerekmektedir. Mevcut durumda noktasal olarak değer tespiti yapabilecek teknolojik altyapıya sahibiz. Önemli olan gayrimenkulü bir değer olarak kabul etmektir” ifadelerini kullandı.