Prof. Dr. Ahmet Ercan, Olası İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

Olası İstanbul depremi ne zaman meydana gelecek? Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da meydana gelebilecek olası depreme ilişkin tarih bilgisi paylaştı. Prof. Dr. Ercan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Olası İstanbul Depremi Tarihi Ne Zaman?

Sabah'tan Abdulhay Selim Dündar'ın haberine göre Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de meydana gelen son depremler ve İstanbul'da olması beklenen depreme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, "Marmara Denizi'nde açıklamalar yapılıyor ama maalesef İstanbul'da bir deprem çığırtkanlığı var. Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045'ten önce olmaz diyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir yalpalanma var. Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu'da deprem yılları olacaktır. Bunun bizim tarafımızdan denetlenme olasılığı yok" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, "Biliyorsunuz, 2020 yılı depremlerle başladı ve depremlerle bitti. Yaklaşık 7 tane büyük deprem oldu. 2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik. Son gördüğümüz büyük deprem 30 Ekim Sisam depremiydi. Ondan sonra Midilli'nin önünde gördük" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ercan, "Ege Denizi'nde Sisam, 7 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Bu deprem, 118 vatandaşımızın ölümüne neden olmuştu. Bu depremin artçıları, en az 2022 yılına kadar devam edecektir. Bu artçılar, 5, 5.5 ve 6'ya varan artçı depremler olacaktır. Bu sarsıntılar korkutucu olarak duyumsanacaktır. Gerek Kuşadası, gerek Doğanbey ve İzmir'de güçlü olarak duyulacaktır ama bu depremler yıkıcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sivas ile Kayseri sınırında dün gece meydana gelen depreme dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ercan, "Son olarak Kayseri ile Sivas ilinin sınırında depremleri gördük. Deliler Kırığı denilen, Karaağıl odaklı, Gemerek'e yakın bir yerde oluşmuş durumda. Bu deprem 5'ten küçük... Deliler Kırığı olarak anılan fay, Mersinde Ecemiş fay hattında başlıyor. Kayseri'den Sivas'a doğru yöneliyor. Divriği'nden Malatya kırığı ile birleşiyor. Bu kırıktan büyük bir deprem beklemiyorum. Üretebileceği en büyük deprem 5.5 büyüklüğünde olacaktır" dedi.