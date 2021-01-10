Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul Depremi Her An Olabilir!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. 250 bin vatandaşın tehlikede olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, İstanbul’da her an 7 üzeri bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İstanbul Depremi Uyarısı: 250 Bin İnsan Tehlike Altında

Habertürk’te bir programa katılan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de beklenen büyük depremlere ilişkin oldukça endişe verici açıklamalarda bulundu. Çok yakında Erzincan-Karlıova, Çelikhan-Erkenek arasında, Kahramanmaraş ve İzmir'de büyük depremler beklendiğini belirten Prof. Dr. Görür, İstanbul’da her an 7 üzeri büyüklüğe sahip bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul gibi yüzde 60’ı gecekondu mantığıyla yapılmış ve devletin resmi rakamlarına göre mühendislik hizmeti görmemiş bir yerde bizim 14 bin kayıpla kurtulmamız mümkün değil. İstanbul’da tehlikede olan 250 bin insan ile karşı karşıyayız. Bunu ne kadar azaltırsanız azaltın, inşallah yanılıyorumdur ama beklediğimiz İstanbul depreminde on binlerin altında can kaybıyla kurtulamazsınız. Bu işi 14 bin ile kurtaramazsınız” dedi.

İstanbul'da deprem olma olasılığı hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Görür, “İstanbul’da bir periyot öngörebiliyoruz. 99 depreminden sonra 30 sene içerisinde 7’den büyük deprem olma olasılığı her an yüzde 64’tür. Önümüzde 10 sene kaldı. Onun için uzatmaları oynuyoruz. Artık fazla zaman yok” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, Çelikhan-Erkenek arası ile ilgili olarak “Orada deprem bekliyoruz. 19. asırda, 1875’te bugün Elazığ’da olan yerde deprem oluyor. 1893’de bu sefer Çelikhan Erkenek’te oluyor. Elazığ depremi, Çelikhan-Erkenek depremini öne çekmiş olabilir” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: