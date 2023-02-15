Olası İstanbul Depreminde Kaç Bina Yıkılma Tehdidiyle Karşı Karşıya? İmamoğlu Açıkladı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Büyük İstanbul depreminin de yakın olması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tespit çalışmaları için harekete geçirdi. Peki İstanbul'da kaç bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya?

Ülkemiz her ne kadar birçok bölgesiyle deprem ülkesi olsa da şu anda en tehlike arz eden noktası İstanbul. Özellikle Kahramanmaraş depremiyle yaşadığımız acıların tekrarının yaşanmaması için en ufak vakit kaybetmeden İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ekonomik olarak da Türkiye'nin gücü ve merkezi konumunda olan İstanbul'da olası depremin gerçekleştiği durumda ne gibi sonuçlar doğuracağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da 90.000'i Aşkın Bina Yıkılma Tehlikesinde

İstanbul'da yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Başkan İmamoğlu, olası İstanbul depremi sonrası 90.000'i aşkın binanın yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kısa süre içerisinde gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan İmamoğlu, imar barışının yarattığı tehlikeden de bahsetti. Bugüne dek imar barışı ile 317.000 binaya kayıt belgesinin verildiğinin ve bu yapıların büyük tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde: