İstanbulluları Sevindiren Haber: Doğalgaza İndirim Geldi

Asgari ücretin açıklanmasının ardından uzmanlara göre hayatın her alanında fiyat artışı bekleniyorken sevindiren haber İstanbul'dan geldi. 5,5 milyon aktif doğalgaz abonesine sahip olan İstanbul'da EPDK, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladı.

Konutları kapsayan bu indirim, aslen İĞDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde yaptığı fiyat değişikliğinden kaynaklanıyor. 1 Ocak 2023 tarihiyle birlikte kullanıcıları %12,13 oranında bir indirim bekliyor olacak.

1 Ocak 2023 İstanbul Doğalgaz İndirimi Oranı

İstanbul doğalgaz fiyatları, sistem kullanım bedeli ve birim gaz satış fiyatı üzerinden belirleniyor. Yeni indirim, EPDK'nın Resmi Gazete'de tüm dağıtıcıları kapsayan sistem kullanım bedeli fiyatları sayesinde kullanıcının cebine yansıyacak.

NTV'nin haberine göre sistem kullanım bedellerinde indirime gidilmesiyle birlikte İstanbul'da aralık ayında 1000 TL'lik bir fatura ödeyen abone, ocak ayında ise %12,13 indirimle 879 TL ödeyecek.