İstanbul'da Düğünlere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Peki, İstanbul'da düğünlere yönelik koronavirüs tedbirleri nelerdir?

İstanbul Valiliği Düğünlere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri Yayımladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi doğrultusunda toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındı. Alınan yeni kararlara göre tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsade edilmeyecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin tamamı şu şekilde: