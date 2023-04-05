İstanbul'da Elektrikli Scooter Düzenlemesi Hayata Geçiyor: İşte Kararlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni elektrikli scooter düzenlemelerini açıkladı.

Gökçe, scooter'ların kullanımını kolaylaştırmak ve düzensiz park sorunlarını azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirtti. Plan kapsamında İstanbul'da 1500 park alanı açılacak ve bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılar, açılış ücretinden %15'e varan bir indirimden faydalanabilecekler.

Ayrıca yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri "hassas bölge" olarak tanımlanacak ve bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek. Buna ek olarak, 2024 yılı itibarıyla tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırı, 12.5 km/sa olarak sınırlandırılacak.

İlk Kullanımlara Sınırlamalar Getiriliyor

Eğitim ve entegrasyon yaklaşımı kapsamında, operatörler tarafından kullanıcılara 2 ayda bir eğitim verilecek ve operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Ayrıca toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

İBB'nin sitesinde paylaşılan bilgilere göre ilgili tüm operatörler, e-scooter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacaklar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022'nin Temmuz ayında elektrikli scooter'ların park problemi için önemli bir adım atmıştı. Elektrikli scooter modelleri için parklar oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak ise elektrikli scooter kullanımının oldukça yüksek olduğu Kadıköy ilçesini seçmişti. Alınan kararların e-scooter girişimlerine ve kullanıcılara etkileri izlenmeye devam edecek.