İstanbul Emniyet Müdürü Açıkladı: Fotoğraftan Parmak İzini Bulduk!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik sırasında konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, suçlarla mücadele sırasında kullanılan teknolojik yöntemlerden bahsetti.

Fotoğraftan Parmak İzi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen bir eğitime katılan Mustafa Çalışkan, polis teşkilatının suçlarla mücadele sırasında teknolojik yöntemlerden sıklıkla destek aldığını vurguladı. Çalışkan'ın aktardığına göre geçtiğimiz dönemlerde bir şüpheli, yüzünün gözükmediği bir fotoğraftan parmak izi tespit edilerek yakalandı.

Konu ile ilgili daha derin detaylara inmeyen Çalışkan, şüphelinin Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulounan Sanal Devriye Timi tarafından tespit edildiğinin altını çizdi.

Fotoğraftan şüphelinin elini yaklaştıran ekipler, buradan parmak izini kapsayan belirli kesitler aldı. Bunları özel programlar aracılığı ile düzenleyen ve eşleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit edip soruşturma başlattı.

Teknolojinin gelişmesinden en çok etkilenen ve bundan en çok faydalanan kurumlardan birisi olan emniyet güçleri, bu noktada gelişen teknolojiyi sonuna kadar kullanmakta başarılı bir tutum izliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.