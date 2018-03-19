İstanbul En Çok Facebook Kullanıcısı Olan 5. Şehir

Resmi olarak 15 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, 14 milyon kayıtlı Facebook kullanıcısıyla en çok Facebook kullanıcısı bulunan beşinci şehir olmayı başardı.

Birleşik Krallık merkezli sosyal medya analiz şirketi We Are Social, sosyal medya kullanımına dair yeni istatistikler yayınladı. İstatistiklerde hangi ülkenin hangi sosyal medya mecrasını tercih ettiği gibi bilgilere yer verilirken, en çok Facebook kullanıcısı olan şehirler tespit edildi. Ajans bununla kalmayarak, ülkelere göre çeşitli internet kullanımı verilerini de paylaştı.

81 milyonu geçkin nüfusa sahip olan Türkiye’nin 54 milyon 330 bin kişi aktif olarak internet kullanıcısı olduğunu söyleyen We Are Social, Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 84 gibi büyük bir kısmının günlük olarak internet kullandığını belirtti. İnternet kullananların çoğunun sosyal medya mecralarını tercih ettiğini aktaran ajans, Türkiye’de 51 milyon Facebook, 33 milyon da Instagram kullanıcısı olduğu vurguladı.

Facebook kullanıcısı sayısında ilk üç sırayı Hindistan (250 milyon), İngiltere (230 milyon) ve Brezilya (130 milyon) paylaşırken, Türkiye 51 milyon kullanıcıyla Tayland ile birlikte 8. sırayı paylaşıyor. Şehir bazındaysa İstanbul, 14 milyon kullanıcı ile Mexico City (Meksika), Quezon City (Filipinler) ile birlikte beşinci sırada kendilerine yer buluyorlar.

Instagram konusunda oldukça aktif olan Türkiye’nin yüzde 41 nufüs/kullanıcı oranıyla İsveç’in ardından ikinci sıraya oturduğu görülürken, Amerika Birleşik Devletleri 110 milyon Instagram kullanıcısıyla listenin başında 33 milyon kullanıcıyla Türkiye ise beşinci sırada yer alıyor.