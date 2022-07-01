İstanbul'da Enflasyon Son 24 Yılın Zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'daki tüketici fiyatlarını ölçen Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre Haziran ayı İstanbul enflasyon oranlarını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Haziran ayı enflasyon oranı son 24 yılın zirvesine ulaştı. Ücretliler Geçinme Endeksi, Haziran ayında yıllık %94,19 oranında arttı. Bir önceki aya göre ise bu oran %4,03 seviyelerindeyken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %8,07 oranıyla ayı tamamladı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ndeki yıllık artış ise %87,98 seviyelerinde.

Enerji ve Ulaşım Enflasyonda İlk Sırayı Alıyor

Diğer sektörlere baktığımızda ise İstanbul'da Haziran ayındaki artışlarda başı ulaştırma ve haberleşme %5,06 ile çekiyor. Onu ise kültür eğitim ve eğlence %4,55, gıda %3,79, sağlık ve kişisel bakım %3,72, ev eşyası %3,57, giyim %2,12 ile takip ediyor.

Toptan fiyatlara baktığımızda ise enerji %15,11, gıda %10,34, kimyevi maddeler %8,06, dokuma %6,75, ham maddeler %5,33, inşaat malzemeleri ise %3,52 artışla Haziran ayını tamamladı.

Genel oranda son 24 yılın zirvesinde olan İstanbul enflasyon oranlarının gelecek aylarda da aynı artışları sürdüreceği tahmin ediliyor.