Birçok Finans kuruluşunun büyük bir merakla beklediği İstanbul Finans Merkezi, 2022 yılında açılabilir. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, neredeyse son 10 yıldır sürekli dillendirilen İstanbul Finans Merkezinin hazırlık aşamasının devam ettiğini ifade etti.

Genellikle dünya üzerindeki yoğun nüfuslu şehirlerde finans merkezlerinin açılması son derece doğaldır. Örneğin ABD'de New York Finans Merkezi olduğu gibi Japonya'da da Tokyo Finans Merkezi bulunuyor. Bu anekdot üzerinden girişimlerde bulunan yetkililer, İstanbul Finans Merkezi için start verme çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Finans Merkezi Startup ağırlıklı olacak

İstanbul Finans merkezi ile ilgili bir önemli haber daha verildi. Normal şartlarda finans merkezlerinde çok daha büyük oyuncuların bulunması tercih nedenidir. Ancak yetkililer tarafından açıkladığına göre bu finans merkezinde daha farklı bir yöntem denenecek.

Cumhurbaşkanlığı Finans danışmanı Aşan, "İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız." diyerek nasıl bir yol haritası izleyeceklerini de belirtmiş oldu.

İstanbul'da kurulacak olan bu finans merkezine daha çok Ortadoğu ve Londra'dan yoğun talep gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yer alacak bu finans merkezi ile ilgili sizce neler yapılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.