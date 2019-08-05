İstanbul İzmir Otoyolu Geçiş Ücretleri Tartışma Konusu Oldu!

İstanbul ile İzmir arasındaki 8 saatlik yolculuk süresini 3.5 saate düşürecek olan İstanbul-İzmir otoyolu resmen açıldı. Peki, İzmir-İstanbul otoban geçiş ücretleri ne kadar? Bu ve daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-İzmir Otoyolu, tam 9 yıllık bir çalışmanın ardından nihayet tamamlandı.

Hatırlayanlar olacaktır; 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Geri kalan 192 kilometrelik kısmı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende hizmete açıldı.

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan İstanbul-İzmir otoyolu için toplam 7 milyar dolar harcandı. 1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu 426 kilometrelik İzmir-İstanbul otobanının, yıllık bazda toplamda 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlayacağı iddia ediliyor.

Peki, İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücretleri ne kadar? Açıklandığı andan itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen İzmir-İstanbul otoyol ücret tarifesi şu şekilde:

1. sınıf araçlar: 256,3 TL

2. sınıf araçlar: 410 TL

3. sınıf araçlar: 486,9 TL

4. sınıf araçlar: 645,8 TL

5. sınıf araçlar: 815 TL

Tabii, yukardaki fiyatlar yalnızca İzmir-İstanbul otobanı için ödenecek ücretler. Buna bir de Osmangazi Köprüsü ve benzin fiyatını da ekleyince gidiş-dönüş maliyeti kamyonlara 1.291 TL, otomobillere 512 TL oluyor.

İstanbul-İzmir otoyolu, iki şehir arasındaki süreyi 8.5 saatten 3.5 saate indirmesi yönünden oldukça takdir toplasa da, fiyatların bu denli yüksek olması, pek çok insanın moralini bir hayli bozmuş durumda.