İstanbul'da Kamu Binalarına HES Kodu ile Giriş Dönemi Başlıyor

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs salgınını engellemek için alınması gereken yeni tedbirler konuşuldu. Gerçekleşen toplantıda COVID-19 salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere önemli bir karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren kamu binalarına HES kodu ile girilecek.

İstanbul'da Kamu Binalarına HES Kodu İle Girilecek

Kamu binalarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapma uygulaması geçtiğimiz haftalarda İzmir'de ve Diyarbakır'da başlatılmıştı. İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılacak olan uygulama ise 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve kamu binalarına yalnızca Hayat Eve Sığar uygulamasının onay verdiği kişiler girebilecek.

Uygulama kapsamında alınan kararın 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını belirten İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: