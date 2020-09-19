İstanbul'da Kamu Binalarına HES Kodu ile Giriş Dönemi Başlıyor

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs salgınını engellemek için alınması gereken yeni tedbirler konuşuldu. Gerçekleşen toplantıda COVID-19 salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere önemli bir karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren kamu binalarına HES kodu ile girilecek.
İstanbul'da Kamu Binalarına HES Kodu İle Girilecek
Kamu binalarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapma uygulaması geçtiğimiz haftalarda İzmir'de ve Diyarbakır'da başlatılmıştı. İstanbul'da yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılacak olan uygulama ise 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve kamu binalarına yalnızca Hayat Eve Sığar uygulamasının onay verdiği kişiler girebilecek.
Uygulama kapsamında alınan kararın 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını belirten İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Hayat eve sığar (HES) kodu” uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,
Kararları alınmıştır."
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