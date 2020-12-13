İBB Mezarlıklar Daire Başkanı, Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısını Açıkladı

İstanbul’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İstanbul’da Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısı

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç tarafından yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı açıklandı. Dr. Koç, yaptığı açıklamada, İstanbul’da COVID-19 salgını nedeni ile 15 bin 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölüm sayısının yarısına yakınının ise son üç ay içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

Dr. Ayhan Koç, “Geçen sene bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi bilgisi bizde hiç yok. Pandemi öncesi bulaşıcı hastalık işaretlenmiş ne kadar ölüm var acaba diye baktım, bir tane bile ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresi işaretlenmiş ölüm nedeni göremedim. Pandemiden sonra işaretlenmeye başlanmış. Bulaşıcı hastalıktan ölen kişilerin tek artış sebebi Covid-19, başka bir sebep yok şu an varsa da bunu Sağlık Bakanlığı kategorize ederek açıklasın” dedi.

Dr. Koç, “İstanbul’da mart, nisan, mayıs ayında artışa geçen bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayıları yazın azaldı. Ekim, kasım ayında artışlar başladı şu anda da devam ediyor. Her yıl günlük ortalama 200 cenaze varken, bu yıl kasım ayında cenaze sayısı 400’ü nasıl buldu, bunu nasıl açıklayacağız? Bir ayda 11 bin 500 kişi yaşamını yitirdi, geçen yılların kasım ayı ortalaması ise 6 bin vefattı. 2020 yılındaki kasım ayındaki önceki yıllara göre artan 5 bin 500 ölümün, bir önceki yıla göre iki katı artan cenazelerin bir açıklaması olmalı. Bizde öyle bir açıklama yok, bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salgın kaynaklı ölümlerin ardından arazi ihtiyacının iki katına çıktığını belirten Koç, "Mezarlık talebimiz yeni değil hep talep ediyoruz ve taleplerimiz normal. Herhangi bir nakil olmazsa İstanbul'da ölen insanları defnetmek için yıllık ortalama 300-350 dönüm araziye ihtiyaç var. İlerisini de düşünerek kısa, orta, uzun vadeli planlar yapmaya çalışıyoruz. Bulaşıcı hastalık vefatlarından sonra bu arazi ihtiyacı da iki katına çıkmış oldu” şeklinde konuştu.