Bilim Kurulu Üyesi: İstanbul'da Koronavirüs Vakaları Koptu Gidiyor!

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte vaka sayılarında yeniden hızlı bir yükseliş meydana gelmeye başladı. Halk sağlığı uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, artan koronavirüs vakaları ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Prof. Akın tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Koronavirüs Vakaları Hakkında Endişendiren Açıklama

Halk sağlığı uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya artan COVID-19 vakalarına dair endişe verici açıklamalarda bulundu. Muharrem Sarıkaya, yapılan açıklamayı köşeyazısına taşıdı. Köşeyazısında yer alan bilgilere göre Prof. Dr. Akın, ilk zirveden önce de uyarmıştı ve dediği doğru çıkmıştı. Koronavirüste yaşanan ilk zirve sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

Sarıkaya, Prof. Dr. Akın'ın aynı uyarıyı bir kez daha yaapatığını belirtti. Prof. Dr. Akın, “Mutasyon virüsler de girdi, riski daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak" ifadelerini kullandı. Sarıkaya, Prof. Dr. Levent Akın'ın koronavirüsün ve varyantlarının yayılımını yakından takip etme imkanına sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Levent Akın, özellikle İngiltere'de ortaya çıkan ve çok yüksek bulaşma oranına sahip olan mutasyonlu koronavirüs ile öldürücülük oranı yüksek olan Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına dikakt çekti. Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi" ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Akın, “Boğaziçi eylemleri sağlık yönünden tereddüt ettiriyor. Çocuklar iç içe. Bazıları maskesiz. Yeni mutant virüs 16 yaş altını da etkiliyor" şeklinde konuştu. Bilim Kurulu üyesi ayrıca COVID-19 salgınının yaygınlaşmasının yeni varyantlar ile çok daha hızlı olacağını belirtti.

Mutasyonlu Virüsün Görüldüğü İl Sayısı Artıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, geçtiğimiz günlerde mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: