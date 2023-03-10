Meteoroloji'den İstanbul'a Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken bir diğer uyarı da bugün AFAD tarafından yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bölgenin yarın yani 11 Mart tarihinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde yarın, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde ise Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca yer yer lodos ve kısa süreli kuvvetli fırtına gerçekleşmesi de muhtemel.

Sıcaklıkların da Mevsim Normallerine Düşmesi Bekleniyor

Rüzgârın Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde Cumartesi günü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Cumartesi ve Pazar günleri güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmekte.

Ayrıca yarından itibaren Pazar günü de dâhil olmak üzere sıcaklıkların hissedilebilir ölçüde düşmesi ve mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Uyarılara dair AFAD tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlara SMS'le ekstra bir uyarı daha gerçekleştirildi. Uyarı SMS'inde "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.