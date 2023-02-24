İstanbul'un Pendik İlçesinde Yol Çöktü: İki Bina Boşaltıldı!
İstanbul'un Pendik ilçesinde âdeta ortadan yarılan yol çevrede büyük paniğe yol açtı. İşte detaylar!
İstanbul'un Pendik ilçesinin Kavakpınar Mahallesi Birader isimli sokağında yolda çökme meydana geldi. Henüz çökmenin nedeni tam anlamıyla bilinmiyor olsa da çevredeki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nin Birader isimli sokağında âdeta ortadan ikiye yarılıp çöken yol büyük paniğe yol açtı. Yolun çevresindeki iki bina tedbir amaçlı boşaltılırken, yol trafiğe kapatıldı ve çevrede su ve doğalgaz kesildi.
Yol Trafiğe Kapatıldı, Su ve Doğalgaz Kesildi
Hâlen daha çökmenin nedeninin neyden kaynaklandığı bilinmezken, olayın ardından olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri intikal etti.
Yolun çökmesinin ardından belediye ekipleri tarafından gönderilen iş makineleri çalışmalarını yürütmeye başlarken, boşaltılan iki binada yaşayan ailelerin bir çoğu yakınlarına giderken, kalacak yeri olmayan dört aile Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.
Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi'nden yeni gelişmeler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e Deprem Uyarısı!
Gelecek depremlerle iligili tahminlerini aktaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, ülkemiz olduğu kadar İzmir'inde deprem için oldukça riskli bir bölge olduğunu ve bölgede canlı fayların bulunması nedeniyle bugün olmazsa bile gelecekte bir gn deprem olacağını belirtti.
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