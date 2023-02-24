İstanbul'un Pendik İlçesinde Yol Çöktü: İki Bina Boşaltıldı!

İstanbul'un Pendik ilçesinin Kavakpınar Mahallesi Birader isimli sokağında yolda çökme meydana geldi. Henüz çökmenin nedeni tam anlamıyla bilinmiyor olsa da çevredeki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nin Birader isimli sokağında âdeta ortadan ikiye yarılıp çöken yol büyük paniğe yol açtı. Yolun çevresindeki iki bina tedbir amaçlı boşaltılırken, yol trafiğe kapatıldı ve çevrede su ve doğalgaz kesildi.

Yol Trafiğe Kapatıldı, Su ve Doğalgaz Kesildi

Hâlen daha çökmenin nedeninin neyden kaynaklandığı bilinmezken, olayın ardından olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri intikal etti.

Yolun çökmesinin ardından belediye ekipleri tarafından gönderilen iş makineleri çalışmalarını yürütmeye başlarken, boşaltılan iki binada yaşayan ailelerin bir çoğu yakınlarına giderken, kalacak yeri olmayan dört aile Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi'nden yeni gelişmeler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.