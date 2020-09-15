Profesör Doktor: İstanbul'da Salgın Yeniden Başladı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'da salgın yeniden başladığını söyleyebiliriz" cümlesine yer verdi. İşte yapılan açıklama.

"İstanbul'da Salgın Yeniden Başladı"

Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek." dedi.

Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek. — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) September 14, 2020

14 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

14 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 292.878 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.119'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.301 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 260.058 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.