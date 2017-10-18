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İstanbul, Tesla Taksiye Binmek İçin Kuyruk Oldu

Tesla Taksi
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Zorlu Center ortak girişimiyle İstanbul'da taksi hizmeti veren bir ‘Tesla Model S’, özellikle gençlerin ilgi odağı oldu.

Şehirde hizmet veren "sarı taksilerden" daha pahalı bir tarifeye çalışan Tesla taksinin sorumluluğunu üstlenen şoförü ise Tesla araca alışmakta bir süre zorluk yaşadığını, ancak otomobili kullanmanın oldukça keyifli olduğunu ifade etti.

tesla istanbul taksi

Taksi şoförü Sertaç Uzunhasanoğlu, "Uzun bir eğitimden sonra Tesla taksiyi kullanmaya başladım. Her gün özellikle gençler, durakta sıraya giriyor ve saatlerce arabayı bekliyorlar. Tesla’nın meraklısı çok. Yolda giderken bile araçla ilgili soru sormaya çalışanlar var. Görenler de yanına gelerek aracı incelemek istiyorlar." diye konuştu.

Tesla Model S ile taksicilik yaparken kendisine sorulan ilk sorunun "Kilometre başına kaç lira yakıyor?" olduğunu ifade eden taksi şoförü, "Onlara Tesla taksinin 420 kilometreyi 36 liraya gittiğini anlatıyorum"  dedi. İstanbul'un popüler taksisi Tesla Model S, dizel bir taksi ile karşılaştırıldığında aynı kilometrede yakıt harcaması için 126 liraya ulaşabiliyor.

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ETİKETLER: tesla Tesla Model S taksi taksi hizmeti

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